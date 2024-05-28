الخارجية:(400) مليار دولار حجم ” التعاون المالي” مع الصين

الخارجية:(400) مليار دولار حجم ” التعاون المالي” مع الصين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الصادرات الصينية للعراق التي تجاوزت الـ50 مليار دولار خلال عامين.وقال وكيل وزير الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي في حديث صحفي، إن “العلاقات العربية الصينية مهمة، إذ وصل حجم التعاون المالي الى نحو 400 مليار دولار”، لافتاً الى أن “الصين هي أكبر شريك تجاري .وأضاف أن “حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال العامين الماضيين بلغ أكثر من 50 مليار دولار”، مشيراً الى أن “هناك تعاوناً متطوراً بين بكين وبغداد في مجال النفط والغاز بالإضافة الى الطاقة المتجددة”.

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