السوداني يؤكد على “ضرورة استكمال عملية البناء والتنمية الاقتصادية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان امس الاثنين، أن الأخير استقبل وفد حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجرت خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات والأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على ضرورة استكمال عملية البناء والتنمية والنهضة الاقتصادية، وحماية المصالح العليا لأبناء الشعب العراقي بكل اطيافهم“.وأضاف، إن “اللقاء شهد التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتضافر جميع الجهود لاستكمال متطلبات الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتلبية تطلعات المواطنين“.

