السوداني يفتتح معمل الأدوية السرطانية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل الأدوية السرطانية، فيما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معمل الأدوية السرطانية (بتكلفة 45 مليون دولار ) في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، أحد مشاريع القطاع الخاص”. وأشار البيان الى أن “رئيس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع إنتاج اللقاحات الفايروسية (بتكلفة 75 مليون دولار)”.

