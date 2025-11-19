السوداني يكرم لاعبي المنتخب العراقي لتأهله إلى الملحق القاري

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، لاعبي المنتخب العراقي والكادر التدريبي والإداري، بمناسبة التأهل إلى الملحق القاري الحاسم لكأس العالم 2026، بعد فوزه على الإمارات في المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، موجهاً بتكريم اللاعبين بما يليق بإنجازهم الكبير.جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أكد فيه السوداني بحسب بيان لمكتبه أن “ما تحقق يعد خطوة مهمة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم”.وأشار البيان إلى أن السوداني خاطب اللاعبين بأن “ما انجزتموه هو ثمرة جهدكم وإصراركم، مشيداً بأدائهم المتميز الذي جسد روح العزيمة والإصرار على الفوز، ووجه بتكريم لاعبي المنتخب الوطني، بما يليق بإنجازهم الكبير، كما ستواصل الحكومة دعم المنتخب في مرحلة الملحق القاري من أجل تحقيق حلم العراقيين والجماهير الرياضية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026”.وأضاف البيان أن “درجال عبر من جانبه عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للمنتخب في مسيرته بالتصفيات، مؤكداً ان الاتحاد سيبذل كل الجهود من أجل إعداد المنتخب وعبور الملحق العالمي والتأهل للنهائيات”.وكان “أسود الرافدين”، تمكّنوا من تحقيق الفوز على الإمارات في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب البصرة الدولي “جذع النخلة” في مدينة البصرة الرياضية.وكان منتخب العراق تعادل مع مضيفه الإمارات إيجابياً بنتيجة 1-1 في ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.وسينتظر منتخب العراق من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستُجرى يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن: أفريقيا، وأميركا الجنوبية، والشمالية، والوسطى، والكاريبي، وأوقيانوسيا.

