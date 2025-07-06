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أسعار صرف الدولار لهذا اليوم نفس أسعار يوم أمس
ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية تؤكد على تمسكها بـ”الكذب العظيم” بعدم تسليم سلاحها إلا للإمام الغايب!!
المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
الطائفي مقتدى يشغل مجدداً اسطوانته المشروخة في “لعن بني أمية”
المندلاوي في ذكرى عاشوراء يصرخ “هيهات منا الذلة”!
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أسعار صرف الدولار لهذا اليوم نفس أسعار يوم أمس
المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
نائب:مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال على الرف الحكومي
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
حزب كردي:حكومة مسرور لا تهتم بالمواطن الكردي
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المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
مصدر برلماني:الدورة البرلمانية الحالية الأسوأ في تاريخ الحكم الإطاري
الداخلية:ضبط نحو(40) كغم من المخدرات بحوزة تاجر إيراني له علاقات “وثيقة”مع الحشد الشعبي
ممثل خامنئي في العراق:بلادي مستمرة في دعم الحشد الشعبي
المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
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- اذاعة INN