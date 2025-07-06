الطائفي مقتدى يشغل مجدداً اسطوانته المشروخة في “لعن بني أمية”

الطائفي مقتدى يشغل مجدداً اسطوانته المشروخة في “لعن بني أمية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، “فلعن الله آل أمية قاطبةً.. فتلك الشجرة الملعونة في القرآن قد اجتُثت من الأرض وما لها من قرار.وأضاف السيد الصدر خلال تدوينة اطلعت عليها موازين نيوز “فشتان بين الشجرة الخبيثة وبين شجرة الحسين عليه السلام.. فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها … وتؤتي عاشورها كل حين وتؤتي كربلاءها كل حين فيثبت الله الذين آمنوا بدماء الحسين وثورته ويُضل الله الظالمين بإراقتهم لدماء الإمام الحسين فذلك ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور”.يذكر ان الطائفي الإرهابي مقتدى الصدر خرجت من تحت عباءته جميع الميليشيات الإرهابية التي دمر العباد والبلاد ومن شرعنت الفساد ،وإن الطعن في نسب بني أميّة هو طعن في بني هاشم، لأن بني أمية وبني هاشم جدهم واحد، فهم أولاد عم، وليس في قريش ولا كل العرب نسب أقرب لبني هاشم من بني أميّة. إن الطعن في نسب بني أمية هو طعن في بني هاشم لكثرة المصاهرة بينهما، ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوّج ثلاثا من بناته لبني أمية (زينب وأم كلثوم ورقية) وتزوج منهم أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت سيدنا معاوية.وإن من أعلام بني أمية السابقين إلى الإسلام والهجرة المباركة الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وأم المؤمنين بنت أبي سفيان، فليس كل بني أمية من (مسلمة الفتح)، وهؤلاء أيضا قد امتن الله تعالى على رسوله بهم فقال: (إذا جاء نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله…..).

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