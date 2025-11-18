العراق ورومانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة مشاركتها في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية والصناعية الرومانية، في العاصمة بوخارست، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وذكرت الوزارة  في بيان أن “المذكرة وقّعها عبد الرزاق الزهيري، رئيس الاتحاد العراقي، من جهة، ورئيس الاتحاد الروماني من جهة أخرى، مما يعكس التزام الطرفين بتوسيع الشراكات”.وأضافت، نقلاً عن مدير دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض الهاشمي، أن “الاتفاق يُمثل إطارًا أساسيًا لتطوير الروابط بين قطاعي الأعمال، ويفتح فرصًا جديدة في الاستثمار والتجارة المتبادلة”.وبينت ان “الزيارة شهدت مباحثات ثنائية ركّزت على التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة القادمة، بالإضافة إلى دعوة الشركات الرومانية للمشاركة في معرض بغداد الدولي المرتقب، كمنصة لتعزيز التواصل واستكشاف الفرص في السوق العراقية”.واكدت الوزارة أن “هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الحكومة العراقية لتعميق الشراكات الدولية ودعم الحراك التجاري مع الدول الصديقة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني”.

