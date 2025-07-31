القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025

القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة العام 2025، مستبعداً إمكانية التصويت عليها خلال ما تبقى من السنة الحالية.وقال الخفاجي في تصريح  صحفي، إن “جداول موازنة 2025 أصبحت من الماضي، ولن يتم التصويت عليها هذا العام، في ظل غياب واضح للإرادة الحكومية”، مضيفاً أن “الحكومة أحرجت النواب ووضعتهم في موقف حرج أمام الرأي العام”.وأوضح أن “تأخر إرسال الجداول تسبب بأزمة مالية داخل المؤسسات، وأوقف العديد من الخدمات والمشاريع”، مؤكداً أنه “لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب”.وتابع: “رغم أن العام الحالي شارف على نهايته، إلا أننا لم نتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن جداول الموازنة المرتقبة”.

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