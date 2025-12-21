الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا والأخيرة تندد

الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا والأخيرة تندد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نددت فنزويلا أمس السبت بـ”سرقة وخطف” ناقلة نفط قبالة سواحلها للمرة الثانية من قبل الولايات المتحدة، وفق ما اورد بيان حكومي.وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي “لن تمر هذه الأعمال دون عقاب”، مضيفا أن “المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية”.

