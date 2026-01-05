بأمر إيراني تغيير اسم ملعب (أحمد راضي) إلى (شرار حيدر)

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة نادي الكرخ الرياضي،اليوم الاثنين، تغيير أسم ملعبها الكروي من احمد راضي إلى ، الكابتن شرار حيدر.بأمر إطاري حشدوي المبلغ للولائي المدعو كريم حمادي المشرف على النادي،

وقال مصدر، في إدارة النادي ، إن قرار تغيير اسم الملعب من “الساحر أحمد راضي” إلى ملعب الكابتن شرار حيدر جاء بالإجماع، بعد تداول الموضوع داخل إدارة النادي والخروج بقرار جماعي.

وأضاف المصدر، أن “هذا القرار يعكس تقديراً لما قدمه رئيس النادي السابق من خدمات جليلة للنادي خلال فترة رئاسته.

واضاف، سيستضيف الملعب اليوم، مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2025–2026 تحت مسمى “ملعب الكابتن شرار حيدر”، إذ ستقام عليه مباراة دوري النجوم التي تجمع فريقي الكرمة والنجف، في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما سيكون ملعب الكابتن شرار حيدر الملعب الافتراضي لفريق نادي الكرمة من محافظة الأنبار في لقاء اليوم.