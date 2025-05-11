بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم

بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب الإطاري رائد المالكي في بيان ، اليوم الأحد،  ما معنى قيام تركيا بتعيين ممثل لها  في العراق يعمل خارج السفارة ،إن القرار يتضمن رسائل سلبية قد تفتح الباب للتدخل في الشؤون الداخلية وفرض وصاية مستترة.وعينت الحكومة التركية، يوم الخميس الثامن من شهر أيار/مايو الجاري، وزير الغابات وشؤون المياه السابق فيصل إيروغلو، ممثلا خاصا لها لدى العراق.جاء ذلك، وفقا للقرارات الحكومية، المنشورة في الجريدة الرسمية،وبحسب الصحيفة التركية الرسمية، يجلب إيروغلو، الذي أشرف على حقيبة شؤون الغابات والمياه في تركيا من عام 2011 إلى عام 2018، خبرة واسعة في إدارة البيئة والموارد لدوره الدبلوماسي الجديد.وأضافت أن “إيروغلو وبصفته الممثل الخاص لأردوغان، سيقود العلاقات الثنائية مع بغداد بشأن قضايا تتراوح بين الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتقاسم الموارد المائية وجهود إعادة الإعمار”.ووفق الصحيفة، يؤكد هذا التعيين على “التزام أنقرة بتعزيز العلاقات مع بغداد، مع الديناميات الإقليمية المتطورة”.ومن المتوقع أن يقدم إير أوغلو أوراق اعتماده في بغداد في الأسابيع المقبلة، وسيعمل خارج السفارة التركية في العاصمة العراقية، وفقاً للصحيفة التركية.

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