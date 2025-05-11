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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
كتلة حقوق: حكومة السوداني غير وطنية حالها حال أحزاب العملية السياسية
السوداني يدعم تركيا اقتصاديا وهي تحتل شمال العراق وسبب شحة المياه في البلاد
أحزاب تونسية تطالب الرئيس (سعيد) بعدم الحضور لقمة بغداد مقابل رشوة السوداني
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