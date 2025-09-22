حزب بارزاني:إمكانية تأجيل حل الخلافات النفطية والمالية مع بغداد إلى ما بعد الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، حول إمكانية تأجيل حل الخلافات النفطية والمالية، وقضية رواتب الموظفين في إقليم كردستان لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال سلام  في حديث صحفي، إن “الأطراف السياسية في بغداد تميل إلى تأجيل الاتفاق مع حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات، وتحويل هذا الملف إلى أداة ضمن الدعاية الانتخابية”.وأضاف أن “الأحزاب الكردية لن تستعجل هذه المرة في التحالفات الانتخابية، ولم تقدم أي وعود مسبقة، بعد تجارب سابقة مع أطراف كانت بحاجة إلى دعم الكرد لكنها لم تلتزم بالوعود بعد وصولها إلى السلطة”.وأشار سلام إلى أن “هناك اطرافها سياسية شيعية تطمح لتأجيل حسم ملف الرواتب رغم أن الإقليم استوفى جميع الشروط والمطالب، ويستمرون في ما وصفه بالتلاعب بمصالح المواطن الكردي، وهذا سيُسجل لديهم عندما يحتاجون دعم الإقليم في التحالفات المقبلة”.هذه الملفات غالبا ما تتحول إلى ورقة ضغط سياسية، سيما خلال المواسم الانتخابية، إذ تسعى الأطراف المتنافسة في بغداد لاستثمار الخلاف كورقة دعائية، فيما تتجنب الأحزاب الكردية التعجل في التحالفات أو تقديم وعود مسبقة، حفاظا على مصالح الإقليم واستقلالية قراراته.ويؤكد محللون أن استمرار هذا الخلاف يؤثر على استقرار الإقليم اقتصاديا وخدميا، بينما يعيد طرح التساؤلات حول مدى جدية الأطراف السياسية في التوصل إلى حلول قبل أي استحقاقات انتخابية.

