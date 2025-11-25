حزب كردي: إيرادات منافذ الإقليم كافية لسد رواتب معظم موظفي العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، اليوم الاثنين، أن واردات منافذ إقليم كردستان التي تدار من قبل أسرة مسعود البارزاني كافية لسد رواتب معظم موظفي العراق.وقال علي في تصريح صحفي، “واردات منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو شمال العراق مع تركيا، تقدر بـ 12 مليار دولار سنويًا، وهي كفيلة بسد رواتب جزء كبير من موظفي العراق، وجميع هذه الإيرادات تذهب في جيوب الفاسدين من عائلة مسعود البارزاني”.وأضاف: “تمتلك حكومة إقليم كردستان منافذ حدودية غير نظامية، جميع وارداتها تذهب إلى الأحزاب الكردية، ويتم التغاضي عن هذه المخالفات نتيجة التخادم السياسي بين قادة الأحزاب الحاكمة، ولم تتجرأ حكومة السوداني على فتح ملفات فساد المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان لأهداف مكشوفة”.وبيّن أن “المبالغ المسروقة من المنافذ الحدودية تضاهي سرقة القرن”، مؤكداً أن “غياب الدور الرقابي أدى إلى سيطرة حزب البارزاني على واردات المنافذ الحدودية”.

