رئيس الوزراء يلغي أمره بتحويل قضاء الزبير الى محافظة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألغت حكومة السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهها الصادر بشأن إجراءات تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، في البصرة.

وبحسب كتاب رسمي، صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وموجه لوزارة التخطيط، فإنه أبلغها فيه بإلغاء تحويل قضاء الزبير في البصرة، إلى محافظة، وإلغاء الكتاب السابق بهذا الشأن.

وكانت شبكة أخبار العراق، حصلت على وثيقة صادرة بتاريخ يوم أمس، عن مكتب رئيس الوزراء، تضمنت أن السوداني وجّه وزارة التخطيط باتخاذ ما يلزم أصولياً بتحويل الزبير إلى محافظة، بناءً على الطلب المقدم من النائب رفيق الصالحي، تمهيداً للمضي بالإجراءات الرسمية المرتبطة بهذا الملف، وإعلام مجلس النواب .

وكان نحو 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، وقّعوا على طلب لاستحداث محافظة الزبير أسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان التي تحولت إلى محافظة .