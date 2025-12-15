غداً..اجتماع حزبي بارزاني وطالباني لتحديد أسم المرشح لرئاسة الجمهورية

غداً..اجتماع حزبي بارزاني وطالباني لتحديد أسم المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، الاثنين، أن حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، سيعقدان اجتماعا مهما يوم غد الثلاثاء، بمشاركة قيادات من الصف الأول في كلا الحزبين.وقال الهركي في تصريح  صحفي ، إن ” مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات ألزمت القوى السياسية في جميع المكونات بحسم مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاث، ومن بينها منصب رئيس الجمهورية الذي يُعد من استحقاق المكون الكردي” .وأضاف أن ” الاجتماع المرتقب سيُعقد على أعلى المستويات، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن تسمية رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة، إلى جانب حسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان وتوزيع المناصب سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم” ، مشيرًا إلى أن ” الاتحاد الوطني الكردستاني ما يزال متمسكًا بحقه في منصب رئيس الجمهورية” .وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب محما خليل قد أكد في تصريح سابق تمسك حزبه بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *