مجلس الوزراء يقر اتفاقية أمنية مع إسبانيا وخططاً لمعالجة ازدحام بغداد

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، وجرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

وأقر المجلس، بحسب البيان، “استمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض”.

وأكد المجلس، تنفيذ قراره رقم (24213 لسنة 2024) بشأن معالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله البيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنقل، وقيادة عمليات بغداد، بشأن تنفيذ الفقرات المثبتة في كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 2 أيار/ مايو 2026.

وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010) وإحالته إلى مجلس النواب، وأقر مشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين العراق وإسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.