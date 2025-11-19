مصادر:شركة اكسون موبيل تدرس شراء أصول “لوك اويل” الروسية

مصادر:شركة اكسون موبيل تدرس شراء أصول “لوك اويل” الروسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر مطلعة ،الإربعاء، شركة اكسون موبيل تدرس شراء أصول “لوك اويل” الروسية في حقل غرب القرنة 2 في العراق الذي يُعدّ أثمن أصول الشركة الروسية في العراق.وكانت الشركة الأميركي تُشغّل مشروع غرب القرنة 1 المجاور لفترة طويلة قبل انسحابها العام الماضي.وتزايدت قائمة مقدمي العروض المحتملين لشراء أصول لوك أويل العالمية منذ أن منحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الشركات تصريحا لبدء محادثات مع “لوك أويل”. ويستمر هذا التصريح حتى 13 كانون الأول / ديسمبر.وتمتلك شركة “لوك أويل” ثلاث مصافٍ في أوروبا، وحصصا في حقول نفط في كازاخستان وأوزبكستان والعراق والمكسيك وغانا ومصر ونيجيريا، ومئات محطات الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عقوبات جديدة تستهدف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، وهما أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو التفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *