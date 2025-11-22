مفتن المعاقب أمريكيا خارج إدارة الأولمبية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 فرض حزمة عقوبات قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، شملت رئيس اللجنة الأولمبية عقيل وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني.وأشارت الوزارة في حينها إلى أنهما “يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني”، واتهما بـ”غسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات”، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية “لأغراض مالية غير قانونية”.