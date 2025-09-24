منظمة بدر تدعو إلى تدقيق سجل ناخبي كركوك

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، الاربعاء، إلى إعادة النظر في ملف السجل الانتخابي في كركوك الذي تحيط به العديد من علامات الاستفهام.وقال البياتي في حديث  صحفي، إن “سجل الناخبين في كركوك يثير الكثير من علامات الاستفهام، وقد قدمنا عدة طلبات رسمية إلى الرئاسات الثلاث بضرورة تدقيق السجل وبيان صحة الأسماء الواردة فيه، خاصة بعد عام 2003”، لافتاً إلى “أهمية تدقيق السجل وكشف النتائج أمام الرأي العام”.وأضاف، أن “تدقيق سجل الناخبين ليس مطلباً للقومية التركمانية فقط، بل هو مطلب مشروع وقانوني يتجدد مع كل دورة انتخابية”، مؤكداً أن “هذا الإجراء وكشف نتائجه يصب في مصلحة جميع الأطراف دون استثناء”.وأشار البياتي إلى “أهمية التفاعل الجاد مع مطلب تدقيق سجل الناخبين في كركوك باعتباره مطلباً مشروعاً لمكونين أساسيين في المحافظة”.

