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من يحاسب (أحمد السعيدي) صاحب شركة (بوابة بغداد) الهارب من دفع الضرائب وفساد أطعمة الطائر الأخضر؟!
النفط النيابية:حكومة السوداني لا تحترم سيادة البلد ولا ثرواته
شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق المجتمع العراقي
مصدر برلماني:مشادة كلامية بين الدهلكي وولايتي بشأن قانون العفو العام
تيار الطباطبائي الإيراني يدعو لإخراج القوات الأمريكية من العراق
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من يحاسب (أحمد السعيدي) صاحب شركة (بوابة بغداد) الهارب من دفع الضرائب وفساد أطعمة الطائر الأخضر؟!
النفط النيابية:حكومة السوداني لا تحترم سيادة البلد ولا ثرواته
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل حكومة السوداني
العراق بالمرتبة الثالثة عربياً باستيراد التفاح
وزارة النفط:أكثر من (600) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال النصف الأول من 2024
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
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