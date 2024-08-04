من يحاسب (أحمد السعيدي) صاحب شركة (بوابة بغداد) الهارب من دفع الضرائب وفساد أطعمة الطائر الأخضر؟!

من يحاسب (أحمد السعيدي) صاحب شركة (بوابة بغداد) الهارب من دفع الضرائب وفساد أطعمة الطائر الأخضر؟!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – سبق وأن نشرنا خبرا بتاريخ 28/7 عن شركة بوابة بغداد المسؤولة عن الطعام السيء الذي يقدم من خلال الخطوط الجوية العراقية ،وان هذه الشركة تتهريب ضريبا من خلال دفع الرشا لمسؤولين في وزارة النقل ، وقد كان نص الخبر، “كشفت لجنة النقل النيابية ، يوم 28/7، عن فضيحة في ملف طعام المسافرين على الخطوط الجوية العراقية ،وقد أكدت اللجنة في بيان لها اليوم: أن وجبات الطعام المقدمة للمسافرين  لا تليق بسمعة الطائر الأخضر وغير مرغوبة  فيها ، واضافت ، ان شركة بوابة بغداد للاستيراد والتصدير هي المسؤولة عن تجهيز الطعام للخطوط الجوية العراقية وهي شركة أردنية مسجلة بأسم كل من محمد رعد العراقي  والأردني محمد حفظي وهما واجهة امامية لسياسيين ، هذه الشركة مستمرة في تهربها الضريبي وعليها مبالغ كبيرة على مدار السنوات السابقة وتمارس بدفع الرشا لشخصيات عراقية مسؤولة في استمرارها بالتهرب الضريبي  وتقديم أسوأ أنواع الطعام ،وسيتم نشر اسماء المتورطين بهذا الملف في الأيام القريبة القادمة وبالوثائق”.

الجديد ، في الخبر أن اسم صاحب الشركة الحقيقي الذي يتلاعب بالعقود  والتجديد  وتسجيل  الشركة بأسماء موظفين تلافيا  للملاحقات القانونية من خلال دفع الرشا لمسؤولين متنفذين في وزارة النقل هو العراقي (أحمد عبد الرزاق فائق السعيدي).

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