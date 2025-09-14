نائب:ابتعاد المرشحين عن الأخلاق يؤدى إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات

آخر تحديث:
اليوم..وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل لتجديد الدعم لها
ترحيب فلسطيني بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين وتحقيق السلام
الأحد المقبل..قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي
اليوم..مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر
دول الترويكا الأوروبية تسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
نائب:(49) مستشاراً في مصفى كربلاء صرفياتهم (4)ملايين ديناراً يومياً!!
مركز حقوقي:العراق أمام كارثة إنسانية بسبب شحة المياه
نائب:موازنة السوداني الثلاثية “كارثة حقيقية”
خلافا للاتفاق الأخير..إيران تفتح منفذاً جديداً مع العراق من جهة العمارة!!
الإطار: امريكا “حبيبتنا” للبقاء في مناصبنا و انتفاخ جيوبنا
