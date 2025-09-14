نائب:ابتعاد المرشحين عن الأخلاق يؤدى إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، الاحد، المرشحين من اللجوء إلى أساليب التشهير والتسقيط السياسي خلال فترة الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تضر بالعملية الديمقراطية وتزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية، بدأت للأسف بعض الممارسات السلبية بالظهور، ومنها أسلوب التشهير والتسقيط السياسي، وهو أسلوب مرفوض ولا يخدم مصلحة أحد”، مشدداً على أن “الناخب ينتظر حلولاً لا شعارات”.وأضاف أن “نشر التسريبات الصوتية أو مقاطع الفيديو، سواء كانت حقيقية أم مفبركة، يمثل إساءة مباشرة للعملية الانتخابية، وقد يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين وزيادة نسبة العزوف عن المشاركة في الاقتراع”.

