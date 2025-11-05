نائب:الرئاسة البرلمانية وراء فشل البرلمان

نائب:الرئاسة البرلمانية وراء فشل البرلمان
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب محمد عنوز، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل الجلسات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن رئاسة البرلمان لم تتخذ أي إجراءات بحق النواب المتغيبين.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “التساهل مع النواب المتغيبين أدى إلى تعطيل الجلسات وإضعاف الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويعكس خللاً إدارياً يؤثر سلباً على ثقة الشارع بالعملية السياسية”.ودعا عنوز إلى “إجراءات حازمة لضمان انتظام عمل البرلمان ومحاسبة المتغيبين”. وكان النائب جواد اليساري قد أشار سابقاً إلى أن البرلمان فشل في التصويت على أكثر من 150 مشروع قانون بسبب تعطيل بعض القوى السياسية للجلسات.

