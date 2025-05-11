نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”

نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، من بطلان قرارات الحكومة بعد انتهاء المدة المحددة في منهاجها الوزاري الذي تم التصويت عليه في البرلمان.وقال الحسيني، في تصريح  صحفي، إن “الحكومة العراقية قدمت في بداية تشكيلها منهاجها الوزاري إلى مجلس النواب، وتم التصويت عليه ما يجعله وثيقة رسمية وملزمة قانوناً لتنفيذ جميع بنوده”.وأوضح أن” الفقرة الثالثة من المنهاج الوزاري نصت صراحة على إجراء انتخابات مبكرة ما يعني أن الحكومة قد ألزمت نفسها بهذا التعهد”.وبيّن أن “التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة يُحيلها إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من تاريخ 28 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن “أي اتفاقيات أو عقود أو بروتوكولات صادرة عنها بعد هذا التاريخ تعد باطلة من الناحية القانونية”.

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