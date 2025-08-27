نائب:طرح مفاجئ لقائمة السفراء وكسر نصاب والمشهداني مررها خلافا للدستور والقانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الأربعاء، أن التصويت على قائمة السفراء الجدد خلال جلسة أمس لم يكن موفقاً، لافتاً إلى أن النواب لم يتسلموا المعلومات الكافية عن معظم المرشحين.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “من المفترض تزويد الكتل السياسية بقائمة السفراء قبل مدة لا تقل عن أسبوع لدراسة السير الذاتية والتأكد من كفاءة الأسماء المطروحة، باعتبار أن السفير يمثل واجهة العراق في الخارج”.وأضاف أن “الاعتراض لم يكن على الأسماء بقدر ما كان على آلية الطرح المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب”.

