نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية من العراق مُلزم التنفيذ بأمر خامئني

نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية من العراق مُلزم التنفيذ بأمر خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، الخميس، أن العراق ملتزم تمامًا بالجدول الزمني المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد بأمر خامئني، مشيرًا إلى أن قرار الانسحاب تم الاتفاق عليه مسبقًا ولا مجال للتراجع عنه وفقا لأمر خامئني .وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية سبق وأن تحدثت عن هذا الموضوع وتم تحديد سقف زمني للانسحاب، ولا حاجة للعودة للحديث عنه مجددًا بعد أن تم حسم الأمر”.وأضاف، أن “العمل مستمر وفقًا للقرار الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يوجد أي تغيير في هذا التوجه”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي جاهزة للقيام بدورها في حماية العراق من أي تهديدات!!”.وذكر تقرير يوم أمس لصحيفة “واشنطن بوست” أن الحكومة العراقية طلبت تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

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