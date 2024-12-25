نائب إطاري:سنمرر تعديل فقرة احتساب كلفة ونقل إنتاج النفط من الإقليم في موازنة 2025

نائب إطاري:سنمرر تعديل فقرة احتساب كلفة ونقل إنتاج النفط من الإقليم في موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي ، الاربعاء ، ان طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية ستمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، أن ” طلب الحكومة من البرلمان إجراء تعديل بالمادة 12 الخاصة بنفط المصدر من كردستان واحتسابها من حصة الإقليم في الموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل دون أي اعتراض ، بسبب وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم نتيجة مناقشات طويلة جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة”.واضاف ان ” التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على تصدير نفط الاقليم ، فضلا عن انها ستكون خطوة إيجابية في تشريع قانون النفط والغاز”.وأشار إلى أن “حكومة الاقليم ولأول مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم ” .وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال استضافته بمجلس النواب طالب البرلمان تعديل المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل بنفط الإقليم لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم.

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