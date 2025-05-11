نائب إطاري “يتوقع”حسم موازنة 2025 بعد نهاية العطلة التشريعية

نائب إطاري “يتوقع”حسم موازنة 2025 بعد نهاية العطلة التشريعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب باقر الساعدي، الاحد، أن يتم حسم جداول موازنة 2025 بنهاية شهر أيار الجاري.وقال الساعدي في حديث صحفي، إنّ “رغم الحديث عن إمكانية تأجيل حسم الموازنة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، إلا أن هناك مؤشرات تفيد بأنه قد يتم حسم الجداول في نهاية الشهر الجاري، وبذلك سيكون أمام المجلس بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي المجال لحسمها أو عقد جلسات استثنائية لمناقشتها والتصويت عليها”.وأضاف أنّ “وجود جداول موازنة 2025 أمر مهم لضمان تمويل المشاريع وتوفير الغطاء المالي لعمل الحكومات المحلية، بما يتيح لها المضي في تنفيذ المشاريع الخدمية في كافة القطاعات”.واشار الى ان “تأخر حسم هذه الجداول وعدم إرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية النيابية للتدقيق قبل رفعها لرئاسة المجلس للتصويت عليها، له انعكاسات سلبية على تمويل المشاريع الخدمية في الوزارات والحكومات المحلية، إضافة إلى تأمين الغطاء المالي لمستحقات العديد من الشرائح”.يُذكر أن العديد من النواب والقوى السياسية انتقدت تأخر مجلس الوزراء في حسم جداول موازنة 2025 ورفعها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب من أجل تدقيقها قبل التصويت عليها.

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