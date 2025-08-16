نائب إطاري يطالب السوداني بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع تركيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب مختار محمود، السبت، إلى إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين بغداد وأنقرة، مؤكداً ضرورة تضمين حقوق العراق المائية ضمن أي تفاهمات مستقبلية.وقال محمود في حديث صحفي، إن “جميع النظم والأسس التي تُعتمد في الاتفاقيات الثنائية بين الدول يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الاتفاقيات التجارية الموقعة بين بغداد وأنقرة في السنوات الماضية، خصوصاً أن أهم ملف وهو المياه لم يُنفذ منه أي شيء، فيما لا يزال العراق يعاني من أزمة جفاف تضرب نحو 80% من جغرافيته”.وأضاف، أن “الأمن المائي خط أحمر، ويجب أن تتضمن الاتفاقيات التجارية رؤية واضحة وثابتة تضمن حقوق بغداد المائية في نهري دجلة والفرات بما يخدم مصالح البلاد”، لافتاً إلى أن “الاتفاقيات يجب أن تراعي مصالح كل الأطراف، وفي مقدمتها العراق”.ويعاني العراق من أزمة مياه حادة، وسط استمرار أنقرة في تقليص الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات بمعدلات عالية جداً، رغم الدعوات المتكررة لزيادتها.

