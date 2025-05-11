نائب :دول الخليج العربي لاتشارك في قمة بغداد

نائب :دول الخليج العربي لاتشارك في قمة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، الاحد، ان “اثارة موضوع خور عبد الله مؤخرا خلق مشكلة كبيرة لاجتماع القمة العربية المرتقب في بغداد، فربما هذه المشكلة وبعد بيان المجلس الوزاري لدول الخليج الكويت والامارات والسعودية لا يشاركون في القمة”.وأضاف الموسوي، أن “دولة قطر ربما تكون مع تلك الدول في مقاطعة الاجتماع، لكن اذا قطر قاطعت فأكيد سوريا ستكون مقاطعة معها، وهذه المقاطعات العربية سوف تؤدي لانعكاسات سلبية على القمة المرتقبة في بغداد، فهناك مخاوف من هذا الأمر والمخاوف هي حقيقية وواقعية أيضاً”.

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