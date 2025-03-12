أمريكا ترحب بالإتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات قسد

أمريكا ترحب بالإتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات قسد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحّب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالاتّفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سوريا الديموقراطية لدمج مؤسّسات الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد في إطار الدولة السورية.وقال روبيو في بيان إنّ “الولايات المتّحدة ترحّب بالاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه مؤخرا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديموقراطية لدمج الشمال الشرقي في سوريا. 

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