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بتوجيه من السوداني إطلاق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية
العراق وتركمانستان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة
إعفاء الميليشياوي (الكلداني) من منصب نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي
نائب يطالب الحكومة برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية من العراق
حزب طالباني: السياسات التركية في العراق أصبحت احتلالًا واضحًا
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خطة أوروبية لحشد (800) مليار يورو للدفاع عن نفسها ضد روسيا
الكرملين:وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أفضل مساهمة في تحقيق السلام
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار في غزة
مصر تتولى إدارة قطاع غزة لمدة انتقالية (6) أشهر
جوتيريش يحث إسرائيل وحماس على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب فشل وفساد حكومة السوداني
هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
مصادر إيرانية: تنفيذاً لأمر خامئني تحالف انتخابي بين الطباطبائي والسوداني وأحزاب الحشد لحماية المصالح الإيرانية
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- اذاعة INN