إنجاز عراقي في رفع الاثقال البارالمبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اتحاد رفع الأثقال البارالمبي جبار طارش، تحقيق انجاز مزدوج للمنتخب العراقي في بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حصل الرباع البارالمبي مصطفى سلمان، على الميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع نخبة من رباعي العالم.وأضاف طارش في حديث، أن الرباع عبد الله عبد الكاظم حصل على الميدالية البرونزية في المجموع العام من بين 44 لاعباً مشاركاً، مبيناً أن الميدالية الفضية التي حققها مصطفى سلمان تعد من الإنجازات المهمة لرفع الأثقال البارالمبي العراقي، كون البطولة تعد من البطولات المؤهلة الى بارالمبياد لوس أنجلوس 2028.وأشار طارش، إلى أن الأداء القوي الذي أظهره أبطال العراق يعكس الامكانات العالية والتحدي الكبير لدى الرباعين العراقيين، الذين نجحوا في رفع اسم العراق عالياً في المحافل العالمية.

