إيران:نتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية

إيران:نتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، موسى عليزاده طباطبائي من ابناء عمومة عمار الطباطبائي ، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، مستوى تأثير بلاده في العراق، فيما اكد ان بلادي تتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية من خلال حكومتنا الإطارية .وقال طباطبائي في مقابلة صحفية ، إن “تأثيرنا في العراق هو أكثر من تأثير سياسي وأمني واقتصادي، بل هو تأثير شعبي وثقافي ومرجعي وحشدوي “، مضيفاً “لقد حققنا خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للعراق إنجازات تفوق ما كنا نتصوره”.واضاف أن “زيارة الرئيس بزشكيان الى البصرة وإقليم كردستان تسببت في تحييد الدعاية السلبية التي كانت تتم ضد إيران إلى حد كبير”، منوهاً “نحن لا نرتبط فقط بفئات معينة في العراق، بل نتفاعل مع كافة أطياف الشعب العراقي كشعب إيراني “.وتابع طباطبائي أن “ديون العراق لإيران انخفضت في الآونة الأخيرة”، مؤكداً “لم تزد ديون العراق لإيران”.واعتبر المسؤول بالخارجية الإيرانية إن زيارة بزشكيان إلى العراق تعادل عدة سنوات من الدبلوماسية العامة والثقافية، منوهاً ستتضح في الأيام القادمة نتائج هذه الزيارة.وعن أهمية زيارة بزشكيان إلى البصرة، أكد طباطبائي أن “البصرة هي في الواقع ثاني أهم مدينة في العراق من حيث الاقتصاد والسياسة والقبيلة والسكان، وهي أقرب محافظة في العراق إلى إيران، حيث نرى الكثير من التنقل بين أهل خوزستان والبصرة، والمسافة بين البصرة وعبادان بالسيارة أقل من 30 دقيقة، وفي كثير من الأحيان يقوم أهل البصرة بمشترياتهم من منطقة أروند الحرة ثم يعودون إلى مكان إقامتهم، وهذا يدل على أن هناك أسس جيدة جداً اقتصادية وثقافية الأنشطة بين هناك إيران والبصرة”.وكان الرئيس الإيراني زار العراق في وقت سابق من هذا الشهر واستمرت زيارته ثلاثة أيام شملت العاصمة بغداد وكربلاء والنجف وإقليم كردستان (اربيل والسليمانية) ثم ختمها بزيارة محافظة البصرة جنوب العراق.

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