ائتلاف المالكي:البارزاني يسعى أن يكون فاعلاً في بغداد والإقليم
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية، مقابل تقديم تنازلات لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين يسعى إليهما رئيس الحزب مسعود بارزاني.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن”  إقدام الحزب الديمقراطي على تقديم كامل استحقاقاته الحكومية للاتحاد الوطني، مقابل الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، يعود إلى هدفين رئيسيين يطمح بارزاني إلى تحقيقهما” .وأضاف أن ” الهدف الأول يتمثل في كسر حالة احتكار الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية خلال الدورات السابقة ،باعتبار المنصب يعد استحقاقاً كردياً وليس حزبياً، وفقاً للعرف الذي تشكلت بموجبه العملية السياسية، الذي يقضي بتوزيع الرئاسات بين المكونات، حيث يكون منصب رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد” ، مشيراً إلى أن ” بارزاني يسعى إلى نقل هذا الاستحقاق لصالح الحزب الديمقراطي ليكون المرجع العام للكرد” .وأضاف أن”  الهدف الثاني يكمن في رغبة بارزاني بتحويل منصب رئاسة الجمهورية من موقع رمزي إلى موقع فاعل، من خلال تفعيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة (65) من الدستور، والذي يقضي بتشكيل مجلس تشريعي رديف لمجلس النواب يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، الأمر الذي من شأنه منح إقليم كردستان صلاحيات أوسع” .

