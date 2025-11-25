ائتلاف المالكي:لن نسمح لأمريكا التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون صباح الانباري، الثلاثاء، ان العراق اصبح اكثر قوة من ذي قبل، موضحا ان وجود المبعوث الامريكي مارك سافايا داخل العراق لن يمكنه من تغيير الخارطة السياسية.وقال الانباري في حديث صحفي، ان “المحاور السياسي العراق اصبح بامكانه ان يقول لامريكا كلمة لا، ويذهب باتجاه المفاوضات من اجل تحقيق مصلحة العراق، خصوصا مع تغيير موازين القوة والحرب بين ايران والكيان الصهيوني”.واضاف ان “الجانب الامريكي لديه تدخلاته في الشؤون الداخلية العراقية ويسعى لفرض سلطته على القرار العراقي، الا ان هذا الامر اختلف الان عما كان عليه في عام 2006، ولم تعد هناك سطوة امريكية على القرار العراقي”.وبين ان “المالكي تمكن في الفترة الماضية من خوض مفاوضات مع الجانب الامريكي اثمرت عن اخراج قوات الاحتلال من العراق، على الرغم من ان العراق لم يكن قويا كقوته في الوقت الراهن”، لافتا الى ان “وجود المبعوث الامريكي في العراق لن يرسم خارطة جديدة ولن يحدث تغييرا او يفرض كلمته، بل هي مجرد ضغوط بالتزامن مع حراك تشكيل الحكومة الجديدة”.

