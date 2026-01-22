ائتلاف المالكي: أمريكا وإسرائيل لا مانع لديهما من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة !!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون  الإيراني الأصل صلاح بوشي، اليوم الخميس، وجود أي فيتو خارجي على اختيارات الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الإطار يتعامل باحترام مع جميع الآراء ولا يتدخل في خيارات الأطراف الأخرى.وقال بوشي في تصريح  صحفي، إن “الإدارة الأميركية، إضافة إلى الأطراف إسرائيل، لم تُبدِ أي تعليق رسمي بشأن ترشح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو دعمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي ينظر إلى ما يُثار عن التدخل الخارجي على أنه اهتمام ومتابعة فقط، من دون أي علاقة بالتدخل في الشأن الداخلي أو حسم المناصب”، لافتاً إلى أن “الإطار احترم جميع الآراء والاختيارات المتعلقة بالمناصب الأخرى ضمن الاستحقاقات الدستورية”.وبين بوشي أن “كل ما يصدر عن الإطار التنسيقي يُعد شأناً داخلياً لا يمكن التدخل فيه أو فرض قرارات خارجية بشأنه”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي فيتو خارجي على تولي المالكي رئاسة الحكومة”.ا

