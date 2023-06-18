اتحاد الكرة:المنتخب الوطني العراقي متماسك

اتحاد الكرة:المنتخب الوطني العراقي متماسك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألتقَى النائبُ الثاني لرئيسِ اتحاد الكرة يونس محمود رئيس الوفد العراقيّ في إسبانيا، لاعبي المنتخب الوطنيّ، وشكرهم على الجُهود التي بذلت في مباراةِ كولومبيا، والمُستوى الطيب الذي ظهرَ عليه الفريقُ في المباراةِ التي احتضنها ملعبُ الماستايا. كما أثنى محمود على وقفةِ اللاعبين مع زميلهم كيفن يعقوب، وتقديمهم الدعم والحافز له من أجل التعافي والعودة السريعة إلى الملاعب.وقال رئيسُ الوفد العراقيّ: إن هكذا تماسكٍ ما بين المجموعةِ داخل صُفوفِ المنتخبِ الوطنيّ سيلقي بظلالٍ ايجابيةٍ على مستقبل الكرةِ العراقيّة في تحقيق نتائج مميزةٍ في كأس آسيا المُقبلة، إضافةً إلى الهدفِ الأسمى في الوصول إلى نهائياتِ كأس العالم 2026″.خسر المنتخب العراقي أمام نظيره الكولومبي (0-1) وديًا، في المباراة التي جرت بينهما  الجمعة، بملعب فالنسيا في إسبانيا، ضمن استعدادات أسود الرافدين لنهائيات كأس آسيا 2024.

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