اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- داهمت قوات الشرطة العراقية، مساء أمس الجمعة، “تلخانات” حشدوية يلعب فيها الريسز والكينو والقمار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، واعتقلت أكثر من 20 شخصاً كحصيلة أولية.

وقال مصدر أمني، إن “قوة من شرطة بغداد الكرخ، داهمت مساء أمس مجموعة من التلخانات الحشدوية التي يتم لعب (الريسز، الكينو القمار) فيها”.

وأضاف المصدر، أن “قوات الأمن اعتقلت أكثر من 20 شخصاً، كحصيلة أولية”، لافتاً إلى أن “العملية ما تزال مستمرة”.