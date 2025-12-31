الإطار: إيران قررت نزول ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، عدم وجود أي تغيير على قائمة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء. وقال عبد الهادي في حديث  صحفي، إن “قائمة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء لا تزال كما هي، ومحصورة بثلاثة أسماء، ولم يجرِ أي تغيير عليها حتى الآن”، لافتاً إلى أن “قوى الإطار التنسيقي ربما تعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً للمضي بحسم هذا الملف، لاسيما بعد الانتهاء من التصويت على هيئة رئاسة مجلس النواب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة”.وأضاف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد، خلال الساعات الـ72 القادمة، طرح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “الكتلة الأكبر، في إشارة إلى قوى الإطار، ستكون مطالبة بتقديم مرشحها لتشكيل الكابينة الوزارية”.وأشار إلى أن “قوى الإطار قد تتوصل خلال الأيام المقبلة إلى توافق يقود إلى تحديد اسم مرشح لتشكيل الحكومة”، مؤكداً أنه “لا يمكن الجزم مبكراً باسم المرشح قبل انعقاد الاجتماع المرتقب لقوى الإطار التنسيقي”.

