الإطار الإيراني: طز بأمر ترامب ..المالكي سيبقى مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب علي عبد الكاظم، اليوم السبت، عن أسفه لعدم توصل الأحزاب الكردية إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، محذراً من احتمال الوصول إلى انسداد سياسي.وقال عبد الكاظم في تصريح صحفي ،إن “الصراعات الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق على مرشح محدد السبب الرئيسي في تأخير تشكيل الحكومة”، محذراً من “انسداد سياسي قد تواجهه العملية السياسية في حال استمرار الخلاف الكردي–الكردي على المنصب”.وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي متفقة على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء”، مشيراً إلى أن “إعلان تشكيل الحكومة مرهون بحسم الأطراف الكردية للجدل بشأن رئاسة الجمهورية.وبيّن أن “تأخير إعلان الحكومة لا يعود إلى مسألة اختيار رئيس الوزراء كما تروج بعض الشخصيات السياسية، بهدف تخفيف الضغط عن الخلافات الكردية المتعلقة بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية”.

