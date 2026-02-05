الإطار الإيراني: لو يحترق الباقي من العراق المالكي لن ينسحب من ترشيحه لرئاسة الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار الإيراني المدعو عبد الصمد الزركوشي،الخميس، عدم وجود أي مؤشرات على انسحاب نوري المالكي من الترشيح لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن اجتماع الإطار اليوم سيصدر بياناً واضحاً بشأن عدة ملفات.وقال الزركوشي، في حديث صحفي، إن “ما يُتداول عن وجود مؤشرات على إمكانية انسحاب نوري المالكي من ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة غير دقيق، ولم يصدر عنه أي تصريح بهذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “المالكي لا يزال مرشح قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة”.

