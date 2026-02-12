الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة 8 ملايين يورو لدعم العراق

الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة 8 ملايين يورو لدعم العراق
آخر تحديث:

أعلن رئيس الفريق الإقليمي لمبادرة السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للاتحاد الأوروبي، يوريس هيرين، اليوم، إطلاق مبادرة بقيمة 8 ملايين يورو لدعم العراق في تعزيز إعادة دمج المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي للأسر المتضررة من النزاع والنزوح.وقال هيرين، في تقرير، إن “مساهمة الاتحاد الأوروبي تعكس التزاماً راسخاً بدعم استقرار العراق وتعافيه، من خلال الاستثمار في المجتمعات والمؤسسات الوطنية، لتحويل تحديات العودة إلى فرص مستدامة للسلام والصمود”.وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي سيقدم، عبر أدواته للسياسة الخارجية، 8 ملايين يورو على مدى 18 شهراً، لدعم جهود إعادة الإدماج وتحقيق الاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي للأسر المتضررة من النزاع والنزوح”.وأوضح أن “المبادرة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تركز على المواطنين العراقيين العائدين من مخيم الهول، مع تقديم الدعم أيضاً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات المضيفة، لضمان استفادة الجميع من جهود إعادة الإدماج”.وأشار إلى أن “المبادرة تستهدف المحافظات التي تضم أكبر عدد من العائدين، وهي نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وبغداد وأربيل”، مبيناً أن “تدابير الدعم تشمل توفير فرص كسب العيش، ودعم المشاريع الصغيرة، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والمساندة القانونية لإصدار الوثائق المدنية، فضلاً عن أنشطة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الثقة والتعايش والسلام المستدام في المجتمعات المتضررة”.ولفت إلى أن “البرنامج ينفذ بالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية، بقيادة وزارة الهجرة والمهجرين، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية وإطار إعادة الإدماج في العراق”.من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، أن “إعادة الإدماج تعني مساعدة الأسر على الشعور بالقبول وإعادة بناء حياتها بكرامة واستقرار”، مشدداً على “أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية في دعم هذه الجهود”.وأضاف أن “البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي سيوفر دعماً عملياً للمجتمعات في مختلف أنحاء العراق، بما يسهم في تقليل التوترات ومنع إعادة النزوح وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وضمان إسهام جهود إعادة الإدماج في تحقيق السلام المستدام وتعزيز القدرة على الصمود”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *