البارزاني: سنجد حلا للخلاف مع حزب طالباني في الإقليم وفي بغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسعود البارزاني، اليوم الخميس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “ميزوبوتاميا” بنسخته الـ11 الذي انطلقت فعالياته في مدينة اربيل بمشاركة 800 طبيب وخبير محلي ودولي.ويركز المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، على آخر التطورات الصحية والطبية في العالم، مع مناقشة سبل علاج الأمراض الشائعة والسيطرة عليها. وتطرق البارزاني في كلمته الى الأوضاع الداخلية للإقليم والعراق عامة، قائلا إنه “رغم إجراء الانتخابات الا انه لم تتشكل حكومة لا في الإقليم، ولا في بغداد، لان المشاكل والخلافات كثيرة في هذا الجانب، وينبغي أن نكون صريحين أمامكم وامام شعبنا”.وأضاف أنه “نبذل الجهود لإنهاء تلك الخلافات من خلال إيجاد حل ملائم لها لنخرج من هذه الازمة في إقليم كوردستان وفي بغداد”.وأكد البارزاني، أن الوضع في المنطقة متوتر، ولا نأمل أن تندلع حرب فيها بين اي طرف، لأن أسوأ شيء هو الحرب، معربا عن امله بان يتم حل الخلافات بين تلك الدول من خلال الحوار والسلم لأن الحرب لا تصب في مصلحة أحد.

