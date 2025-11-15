الخارجية الأمريكية ترحب بحكومة إيران الجديدة في العراق

الخارجية الأمريكية ترحب بحكومة إيران الجديدة في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن الأحزاب والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية السادسة في العراق والتي جرت مؤخراً يمكنها المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.وهنأ متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، الشعب العراقي على الانتخابات “السلمية”، مضيفا أن “قادتهم المنتخبين يمتلكون الآن السلطة السيادية لتحديد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.وأكد أنه “سنواصل تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.يذكر ان نتائج الانتخابات الاخيرة هي لصالح احزاب إيران وأذرعها العسكرية والأمنية والمذهبية في العراق مما يؤكد انتصار المشروع الإيراني على الأمريكي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *