السفارة الأمريكية تدين استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية

السفارة الأمريكية تدين استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، الهجوم على حقل كورمور للغاز الذي وقع بواسطة طائرة مسيرة الأحد الماضي في السليمانية.وكتبت في تدوينة على حسابها في منصة إكس: “ندين الهجوم على حقل كورمور للغاز، ونحث الحكومة العراقية على محاسبة المسؤولين عن الحادثة”.وفي السياق ذاته، أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد (2 شباط 2025)، ان قصف حقل كورمور بالسليمانية هو استهداف للعراقيين جميعا.وقالت الخلية في بيان،  “تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الاحد الموافق 2 شباط 2025 في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل”.

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