السوداني العراق اليوم “آمن”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أبناء الجالية العراقية في سلطنة عُمان”.ورحب السوداني حسب البيان بـ”الحضور، وأكد أن زيارته إلى السلطنة تأتي لرفع مستويات التعاون السياسي والرسمي، لتكون بموازاة العلاقات الشعبية والتاريخية، التي تنطوي على الإسناد والتعاون والمواقف المبدئية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمواقف المتطابقة والمتقاربة في كثير من المجالات”.وبين رئيس مجلس الوزراء أن “عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين يشير إلى التصميم على التعاون المشترك”، مؤكداً “الأهمية البارزة للجانب الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجه شعوبنا، ما يستدعي المزيد من التطوير في مواجهتها ومنها الاستثمار في الموارد الطبيعية غير المستثمرة”.وأشار السوداني، الى أنه “انطلقنا في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وإنهاء الانقطاع مع النظام المالي العالمي بتعاملات موثوقة، وفق المعايير العالمية”، مبينا، أن “العراق يشهد ثورة في الخدمات والبنى التحتية في كل القطاعات”.ولفت، الى أن “السلم المجتمعي اليوم بالعراق في أفضل حالاته، بعيداً عن محاولات التشويش والتزييف”، موضحا، أنه “افتتحنا الجامع النوري بالموصل الذي يبلغ عمره (900) سنة، وعلى مقربة 3 دقائق، افتتحنا كنيسة الساعة التي لها من العمر (1300) سنة، وهي إشارات إلى تعايش سلمي عميق بين العراقيين”.واردف، أن “التعايش والتآخي في العراق صار عنصراً ًمن عناصر القوة التي تساهم في تجاوز كل التحديات”، مضيفا، أن “موقفنا تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة واضح ومبدئي، ويعبر عن لسان حال شعبنا وإرادته”.وتابع السوداني وفق البيان، أنه “نحافظ على بلدنا من أي صراع في المنطقة وسط التحولات المتسارعة الإقليمية”.

