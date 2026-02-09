السوداني ورشيد يناقشان مستقبلهما السياسي بعد الإزالة من مناصبهما

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن “اللقاء شدد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني ودعم خطوات الحكومة في تعزيز دور العراق المحوري بالمنطقة، مع اعتماد سياسة متوازنة في العلاقات الخارجية وتشجيع لغة الحوار لحل الأزمات وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي”.كما أكد الجانبان وفقاً للبيان على “أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية لتشكيل حكومة قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية وتلبية تطلعات الشعب العراقي في المرحلة المقبلة”.

