- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني يقحم نفسه في قضية مقتل الدكتورة(بان زياد) ويدافع عن القتلة
وزير الكهرباء: خدمة الكهرباء متوفرة في المناسبات الحسينية
سوالف إعلامية..الحكومة:الحفاظ على أمن المواطنين واجب وطني وأخلاقي
العراق: ساحة للاستلاب الإقليمي أم دولة ذات سيادة
الاغتيال السياسي للنساء، استراتيجية جهنمية للمنظومة الحاكمة في العراق
- عربية ودولية
لافروف يحذر من ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا
أستراليا لإسرائيل..القوة لا تُقاس بعدد قتل الأبرياء وترك الأطفال يتضوّرون جوعا
ضمانات أمنية أمريكية أوروبية لأوكرانيا لعدم إقدام روسيا على الهجوم عليها
الأونروا:لن نشارك في نزوح سكان غزة أو تهجيرهم
زعماء أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن دعماً له
- اراء ومقالات
- اقتصادية
(38.2) مليار دولار حجم الصادرات الصينية للعراق خلال 2024
المالية النيابية:حكومة الإقليم غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاقات المالية
المياه النيابية: ضعف السوداني وحكومته وراء شحة المياه في العراق
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
إنفاق(180) مليون دولار من قبل العراقيين لشراء المنازل في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي
- رياضية
- تحقيقات
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الولائي الفياض..الحشد بأمرة خامنئي وقانونه سيُقر للدفاع عن إيران
الولائي فائق زيدان يدافع عن قتلة الدكتورة( بان)من قبل عصابة محافظ البصرة
عقدة الهزيمة… كيف يُراد للعراقي أن يرى نفسه خادمًا؟
الإطار:قانون الحشد سيُقر بأمر خامنئي رغم أنف أمريكا والرافضين
خبير اقتصادي:(99.2%)نسبة الرواتب من إيرادات الدولة بسبب الفشل الحكومي والفساد السياسي
- اذاعة INN