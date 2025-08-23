السوداني يقحم نفسه في قضية مقتل الدكتورة(بان زياد) ويدافع عن القتلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “السوداني استقبل، الخميس الماضي، مجموعة من النساء الناشطات وممثلات منظمات المجتمع المدني في العراق“.وأوضح السوداني بحسب البيان، أن “أهم سمات النظام الديمقراطي في العراق هو وجود منظمات المجتمع المدني، والحكومة داعمة لعملها!!! خصوصا المعنية بمتابعة شؤون المرأة، لأنها شريك أساسي للحكومة وللمجلس الأعلى لشؤون المرأة في تنفيذ البرامج المعنية بتعزيز دور النساء”، مؤكدا أن “النهوض بواقع المرأة لا يقتصر على المجلس الأعلى للمرأة الذي شكلته الحكومة، وأنما يتعدى دورها بفاعلية في بناء المجتمع“.وأشار، إلى “الحادث المؤسف للدكتورة الراحلة (بان زياد)، حيث تابعت الحكومة قضيتها منذ اليوم الأول للحادث، ووجهت وزارتي الداخلية والصحة بالتحقيق في الموضوع الذي أخذ مساره القانوني، وجرى تسليم نتائجه للسلطة القضائية لتصدر محكمة البصرة قرارها استناداً إلى تحقيق مهني”، مؤكدا أن “هذا القرار هو محط دعم من الحكومة التي تتابع حالات مشابهة من أجل حماية المرأة“.وشدد، على “وجوب عدم الانجرار خلف الإشاعات المغرضة والتسقيط وكل ما يعرض السلم المجتمعي للضرر“.

