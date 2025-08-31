الصحة النيابية:الحشد الشعبي وراء عرقلة تمرير قانون المخدرات!

الصحة النيابية:الحشد الشعبي وراء عرقلة تمرير قانون المخدرات!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزجراوي، اليوم الأحد، عن السبب الرئيسي الذي أخر التصويت على تعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.وأوضحت الزجراوي في حديث صحفي، أن ”  المخدرات تشكل مورد مالي مهم للحشد الشعبي فهو ناقل وصانع لها بالتنسيق مع الجانب الإيراني ولذلك يرفض تمريره بالمرحلة الحالية ربما يتم التصويت عليه في العام المقبل. 

