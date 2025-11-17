الصين تعلن استعدادها لبناء الاقتصاد السوري

الصين تعلن استعدادها لبناء الاقتصاد السوري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الصين اليوم الاثنين أنها مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا وستبحث المشاركة في إعادة بناء اقتصادها.جاء ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره السوري في بكين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *