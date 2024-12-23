الطباطبائي:العراق محصن بأنفاس الزهراء والإطار

الطباطبائي:العراق محصن بأنفاس الزهراء والإطار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الطباطبائي، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، ان العراق محصن بأنفاس الزهراء والإطار من أزمات المنطقة.وقال الطباطبائي في بيان، إنه “التقى سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبدالعزيز الشمريّ، وتداول معه وجهات النظر حول تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين”، مبينا انه “شدد على تطويرها واستثمار المشتركات بين بغداد والرياض”.واضاف انه “اشر الى ضرورة الوقوف عند تطور الأحداث في المنطقة ومنع ارتداداتها على دولها، وضرورة تمكين الشعب السوري من حكم نفسه بنفسه”، مؤكدا “أهمية منع التدخلات الخارجية واحترام خصوصيات الشعب السوري وتركيبته الاجتماعية”.واشار الى ان “العراق محصن بأنفاس الزهراء والاطار من أزمات المنطقة عطفا على استقراره السياسي والاجتماعي والأمني”.

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