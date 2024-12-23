الطباطبائي:العراق محصن بأنفاس الزهراء والإطار

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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
الاتحاد الأوروبي يأمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق
مصدر حكومي:لا يسمح بدخول أي سوري للعراق أو عراقي لسوريا من خلال منفذ القائم
وزارة الإسكان تعلن عن إحالة (24) مشروعاً جديداًفي المحافظات
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- رياضية
كاساس:الشيءَ الإيجابي في مباراة اليمن أنه حققنا الفوزَ في أول مباراة
الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات للكويت لمشجعي الفريق العراقي في بطولة كأس الخليج
اليوم ..مباريات مهمة ضمن بطولة كأس الخليج والدوري الأوروبي
المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية يشارك في بطولة كأس آسيا
المنتخب العراقي يشارك في بطولة رفع الاثقال للشباب والناشئين في الدوحة
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- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
السوداني:أنا أبن الحشد ومشروع المقاومة
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
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- اذاعة INN